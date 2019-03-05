الاتحاد الاشتراكي بجرسيف يخرج ببلاغ ناري

هبة بريس

أصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الإشتراكي بجرسيف، بخصوص ما وصفته بـ”استفحال الفساد الإداري وتفاقم الاحتقان الاجتماعي بالإقليم”.

وفيما يلي بلاغ الكتابة الاقليمية للحزب:

“عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، مساء يومه السبت 02 مارس 2019، اجتماعها الدوري ابتداء من الساعة السابعة بمقرها الكائن بشارع مولاي رشيد، جرسيف، وبعد تداولها في النقط المدرجة ضمن جدول أعمالها وفي مقدمتها التحضير للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والإعداد للمؤتمر الإقليمي للحزب، والوضع التنظيمي للشبيبة، والوضع الإداري المأزوم بالإقليم، تعلن الكتابة الإقليمية عما يلي:

– تسجيلها تدمر الساكنة من سوء التدبير الذي تشهده معظم المرافق بالإقليم، نتيجة عدم قدرة الساهرين عليها على تقديم حلول ناجعة، وإستفحال الفساد الإداري.

– تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات الإطارات النقابية الديمقراطية، ومطالبتها مختلف الجهات المسؤولة بفتح باب الحوار الجدي والمسؤول قصد إيجاد حلول عملية وملاءمة إستجابة لمطالب الشغيلة، والعمل على نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده الإقليم منذ شهر يوليوز 2017.

– مطالبتها السلطات الإقليمية بتحمل مسؤولياتها الرقابية والعمل على التدخل عاجلا من أجل وقف الخروقات القانونية ومختلف أشكال التجاوزات الصادرة عن المكاتب المسيرة لبعض الجماعات بالإقليم.

– مطالبتها السلطات المعنية بالإسراع بإيجاد حلول للملفات العالقة بخصوص إعادة إيواء ساكنة دوار غياطة ودوار حمو، وفي مقدمتها مشكل الأسر المركبة، والتعجيل بإخراج مشروع حي الرحمة المخصص لإعادة إيواء ساكنة حمرية إلى حيز الوجود، وإنهاء معاناة قاطني هذا الحي الصفيحي، والبدء في تنفيذ تعهدات كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان خلال زيارتها الأخيرة للإقليم.

– تنبيهها إلى الظروف اللاإنسانية التي تشتغل فيها العديد من العاملات والعمال في مجموعة من الضيعات والوحدات الإنتاجية بالإقليم، ومطالبتها الجهات المسؤولة بالتدخل لضمان حسن تطبيق مدونة الشغل.

– مطالبتها بإيجاد حل عادل ونهائي للباعة الجائلين يرتكز على المقاربة التشاركية والأحقية في الاستفادة ووقف كل أشكال الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من المركب التجاري المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

– مطالبتها السلطات الإقليمية بالانفتاح والتواصل مع المواطنات والمواطنين ومختلف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، وإشراكها في القضايا التي تهم الإقليم.

– تأكيدها من جديد على ضرورة مراجعة السلطات الإقليمية لتوجهها المتعلق بالاستثمار في الأراضي الجماعية المعتمد على تعميق الفقر في القرى وتكريس استعباد الفلاحين الصغار وتشريد الأسر مقابل إغتناء أطراف محظوظة على عاتق استغلاليات من أراد لهم جلالة الملك الرقي الاجتماعي وانبثاق طبقة وسطى فلاحية في القرى.”

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