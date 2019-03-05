سطات… أبوزيد يُوزع النظارات على التلاميذ ضعاف البصر

محمد منفلوطي_هبة بريس

في إطار خرجاته منذ تعيينه كعامل على إقليم سطات خلفا لخطيب لهبيل الذي عينه عاهل البلاد واليا على جهة بني ملال خنيفرة، أشرف ابراهيم أبوزيد على الشطر الأول من عملية توزيع نظارات تصحيح البصر التي ستشمل حوالي 653 تلميذ ينحدرون من أسر معوزة، وهي الخطوة التي تأتي في إطار دعم التمدرس وتحسين ظروف التعليم والتحصيل لدى أبناء الأسر الفقيرة بالإقليم و في إطار المجهودات المبذولة من طرف السلطة الاقليمية لمساعدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الذين يعانون من ضعف البصر من أبناء هذه الفئة من المجتمع على متابعة دراستهم في ظروف أحسن.

عملية توزيع النظارات الطبية، التي حضرها العديد من الفعاليات السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني والاعلامي وبحضور المدير الاقليمي للتعليم بسطات، لقيت إقبالا واستحسانا كبيرين من قبل آباء وأولياء التلاميذ، وذلك نظرا لما قدمته هذه العملية المجانية من خدمات صحية لفائدة ضعاف البصر.

وقد سبق هذه العملية حملة طبية واسعة النطاق لطب العيون نظمت بشراكة مع عمالة لإقليم سطات والمديرية الاقليمية للتعليم بسطات ومؤسسة مجيد وبتنسيق مع المندوبية الاقليمية للصحة وبمشاركة مبصاريين خواص وفعاليات المجتمع المدني بهدف إجراء القياسات النظرية لتصحيح النظر لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بالإقليم، وذلك من طرف أطقم طبية متخصصة وتمكين التلاميذ الذين يعانون من ضعف حدة البصر من نظارات خاصة للمنحدرين من أسر معوزة.

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