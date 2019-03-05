وقفة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين بفاس

ع محياوي – هبة بريس

من أمام أكاديمية التعليم بجهة فاس – مكناس ، نظم العشرات من الأساتذة المتعاقدين صباح اليوم الثلاثاء 05 مارس الجاري، وقفة احتجاجية تنديدا للقمع الذي تعرض له زملائهم بالرباط .

و تجمهر العشرات من الأساتذة المحتجين مرددين شعارات تطالب بترسيم جميع الأفواج المتعاقدة ، و مستنكرين المقاربة القمعية التي تنهجها الدولة ضدهم كلما خرجوا للمطالبة بحقوقهم، و لاسيما أنهم وقعوا على ذلك بأنفسهم و اختاروا الخدمة بالتعاقد .

وردد المحتجون شعارات مناوئة لوزارة التربية الوطنية و سياستها التي تروم حسب رأيهم حرمان أبناء الشعب من الولوج لأسلاك الوظيفة العمومية عبر فرض التعاقد عليهم بموجب أنظمة و قرارات غير دستورية ، و كانت سلطات الأمن حاضرة بقوة و تطويق مكان الاحتجاج تحسبا لأي انتفاضة و أن العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية في هذه الوقفة كانت تروم أساسا ، المحافظة على الأمن و النظام العامين .

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