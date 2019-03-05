بالفيديو: اغتصاب قاصر و تصويرها في ممارسات جنسية شاذة و الأم تتهم أمن البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

دموع أم مكلومة و قبلها إبنة قاصر بالكاد بلغت سنتها السابعة عشر، و أب لا حول و لا قوة له، أنهكه الزمان قبل أن ينهكه منظر فلذة كبده و هي تتعرض لاغتصاب بشع نتج عنه حمل دون أن ينال الفاعل المفترض عقابه.

وسط بيت صغير بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء ، تتقاسم أسرة من أربعة أفراد مساحة ضيقة ، يتعايشون بداخلها كما حالهم مع المشكل الذي قض مضجعهم و حول سكون حياتهم لأشبه ما يكون بكرة ثلج تتدحرج لتكبر آهاتها كل لحظة و حين.

المشكل وفق ما تحكيه الفتاة القاصر و والدتها، أن الأولى تعرضت لاغتصاب وحشي من دبرها ، فضلا على افتضاض بكارتها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض نتج عنه حمل و تصويرها في ممارسات شاذة و تهديدها بنشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن عاكست أوامر مغتصبها و توجيهاته و لم ترضخ مجددا لنزواته.

و بالإضافة لكل ذلك، تضيف الأسرة ، أن الفاعل المفترض و هو من أصحاب السوابق القضائية و من مدمني حبوب الهلوسة يهدد الأسرة بذبح أفرادها و تقطيعهم في حالة لم يتنازلوا عن شكايتهم كما يؤكدون.

و تضيف الأم و ابنتها أن المعني بالأمر لا يزال حرا طليقا بمنطقة ليساسفة بالعاصمة الاقتصادية رغم الشكايات الموضوعة ضده ، بل الأمر تجاوز ذلك ليتحول لموضوع تهديد بالذبح و التقطيع مما نغص على الأسرة حياتها اليومية و أضحى الأب و الأم و الأبناء الصغار يخشون على حياتهم في كل وقت يغادرون فيه مساحة الغرفة التي تؤويهم.

الأم و في ذات التصريح لمحت لوجود تقصير أمني بعدما ظلت شكاياتها حبيسة رفوف إدارة المرفق الأمني علما أن القانون واضح في هذا الباب مادام الأمر يتعلق باغتصاب فتاة قاصر فضلا على التهديد بالقتل.

إليكم الفيديو بتفاصيله الكاملة:

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