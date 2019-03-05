المغرب التطواني مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده

هبة سبور

توصل فريق المغرب التطواني بمراسلة من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” تمهله شهرا من أجل تنفيذ القرار الصادر سابقا لصالح فريق ستاد لافال الفرنسي , مع تهديد النادي بسحب 6 نقاط من رصيده في الدوري الاحترافي في حالة عدم تسوية الملف قبل نهاية المدة المحددة في 30 يوم.

ويتعلق القرار بتعويضات تكوين اللاعب عدنان بوموس البالغ قيمتها 150 ألف دولار أمريكي مع تعويض عن تأخير الأداء في حدود %5، بالإضافة إلى أداء الفريق التطواني لمبلغ إضافي قيمته 15 ألف فرنك سويسري غرامة عن عدم تنفيذ هذا القرار قبل عرضه على اللجنة التأديبية .

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