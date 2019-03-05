البحرية الباكستانية تعترض غواصة هندية اخترقت مجالها البحري

هبة بريس - وكالات

أعلنت البحرية الباكستانية، اليوم الثلاثاء 05 مارس، أنها اعترضت غواصة هندية اخترقت مجالها البحري، وسط تصاعد الخلاف بين البلدين على خلفية النزاع حول منطقة كشمير.

وقال المتحدث باسم البحرية الباكستانية، في بيان، “إن البحرية الباكستانية رصدت غواصة هندية ومنعتها من دخول مجالها البحري”. وأشار البيان إلى أن “هذا الاختراق هو الثاني من نوعه منذ 2016، بعد أن رصدت القوات البحرية، آنذاك، غواصة هندية حاولت التسلل إلى المياه الباكستانية”.

وأكد المصدر ذاته أنه “بهدف صون عملية السلام، لم تستهدف باكستان الغواصة (…)، يجب على الهند أن تظهر من جانبها اهتماما بالسلام”. ويأتي هذا الاعلان بعد أسبوعين ونصف على العملية الانتحارية التي شهدتها كشمير الهندية في 14 فبراير الماضي.

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