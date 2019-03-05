بنعطية يعود ليكشف السر وراء انتقاله للدحيل

نُشر بتاريخ :  2019-03-05 - 10:45
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور – متابعة

كشف الدولي المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق الدحيل القطري الحالي، أن السبب وراء رحيله من جوفنتوس راجع لتعامل ماسيمليانو أليغري معه.

وقال بنعطية لـ”سكاي الرياضية”، أنه قرر الرحيل من الفريق الإيطالي بعد عدم ارتياحه في الأخير معه، خصوصا وأن تلك الفترة أثرت فيه بشكل سلبي ما استدعى التفكير جيدا في الانتقال.

وأكد بنعطية أنه قدم مباريات في المستوى وبشكل جيد إلا أن عودة زميله المدافع ليوناردو بونوتشي، قلبت جميع حسابات المدرب إذ شدد عليه أنه في حاجة ماسة لخدماته قبل أن يتفاجأ بالتعامل المجحف معه من خلال عدم مشاركته في مباريات فريقه مباشرة بعد مواجهة ميلان.

وختم المغربي بعطية حديثة بقوله “أنا لست غاضبًا من المدرب، أداءه أليجري في إيطاليا جيد، وأيضًا في دوري الأبطال، لكنني لا أعرف إذا كان هو الشخص المناسب للفوز بدوري الأبطال، وأتمنى ذلك”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

تحكيم تونسي لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في كأس “الكاف”

هبة سبور إختارت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لمباراة حسنية أكادير وا…