بنعطية يعود ليكشف السر وراء انتقاله للدحيل

هبة سبور – متابعة

كشف الدولي المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق الدحيل القطري الحالي، أن السبب وراء رحيله من جوفنتوس راجع لتعامل ماسيمليانو أليغري معه.

وقال بنعطية لـ”سكاي الرياضية”، أنه قرر الرحيل من الفريق الإيطالي بعد عدم ارتياحه في الأخير معه، خصوصا وأن تلك الفترة أثرت فيه بشكل سلبي ما استدعى التفكير جيدا في الانتقال.

وأكد بنعطية أنه قدم مباريات في المستوى وبشكل جيد إلا أن عودة زميله المدافع ليوناردو بونوتشي، قلبت جميع حسابات المدرب إذ شدد عليه أنه في حاجة ماسة لخدماته قبل أن يتفاجأ بالتعامل المجحف معه من خلال عدم مشاركته في مباريات فريقه مباشرة بعد مواجهة ميلان.

وختم المغربي بعطية حديثة بقوله “أنا لست غاضبًا من المدرب، أداءه أليجري في إيطاليا جيد، وأيضًا في دوري الأبطال، لكنني لا أعرف إذا كان هو الشخص المناسب للفوز بدوري الأبطال، وأتمنى ذلك”.

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