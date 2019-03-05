مفتي روسيا: المسلمون سيشكلون 30% من السكان في 15 عاما

هبة بريس - وكالات

توقع رئيس مجلس المفتين في روسيا، راوي عين الدين، أن تصل نسبة المسلمين في بلاده خلال الأعوام الـ15 القادمة إلى 30% من مجموع السكان، في وقت تبلغ فيه نسبتهم الحالية 7%.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عين الدين خلال مؤتمر بمجلس الدوما، الإثنين، نقلت عنه شبكة “روسيا اليوم”.

وذكر عين الدين أن هذه التقديرات تستند إلى رأي “المتخصصين الذين لا يُشك في كفاءتهم وحسب معاينته خلال عمله في مسجد موسكو الكبير للزيادة المستمرة في عدد مرتاديه”.

وقال عين الدين: “نحتاج بشكل ضروري إلى عشرات المساجد الجديدة ذات البنية التحتية الثقافية والتربوية المناسبة في أكبر المدن الروسية”.

ودعا أيضا إلى توفير “حزمة ضمان اجتماعي” لرجال الدين الإسلامي وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية الإسلامية إلى جانب مراكز العلوم الأكاديمية.

وتحدث المفتي عن “حواجز مصطنعة في روسيا لإعاقة انتشار الإسلام، ينبغي القضاء عليها”.

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