ماء العينين توضح: “لم أسافر إلى طاطا بسيارة البرلمان”

هبة بريس - الرباط

نفت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، استغلالها لسيارة تابعة للبرلمان للسفر الى منطقة طاطا.

وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لم أسافر إلى طاطا بسيارة تابعة للبرلمان كما تم الترويج لذلك، سافرت كعادتي بسيارتي الخاصة من الرباط إلى أكادير”.

وتابعت البرلمانية “البيجيدية” قائلة: ” أعدت الجهة وسائل نقل خاصة لكافة أعضاء المجلس الجهوي للتنقل إلى طاطا حيث اختار مكتب الجهة عقد دورة مارس، ولأن بعض الإخوة الأصدقاء ارتأوا التنقل بسياراتهم الخاصة، فقد اقترح علي بعضهم مرافقتهم وهو ما حصل ذهابا وإيابا، لأستقل مرة أخرى سيارتي الخاصة(رفيقتي العزيزة)للعودة إلى الرباط وحدي رفقة أم كلثوم في سكينة وراحة بال.”

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