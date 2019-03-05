تحكيم تونسي لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في كأس “الكاف”

نُشر بتاريخ :  2019-03-05 - 09:34
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور

إختارت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لمباراة حسنية أكادير والرجاء الرياضي يوم الأحد 10 مارس ، برسم الجولة الخامسة لدور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .

وعينت الكاف الحكم التونسي يوسف السرايري ، لإدارة هذه المباراة الحاسمة والتي ستحدد مصير أحد الفريقين بنسبة كبيرة , بحيث أن المنهزم في هذه المباراة سيخرج من سباق التأهل نهائيا , الا في حالة تعادل نهضة بركان واتو ديو .

ويحتل نهضة بركان المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط ،وأوتو ديو ثانيا ب 5 نقاط ،وحسنية أكادير ب 4 نقاط،والرجاء الرياضي في المركز الأخير ب 3 نقاط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

هيلاري كلينتون تستبعد الترشح لانتخابات الرئاسة في 2020

استبعدت هيلاري كلينتون للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية الإثنين الترشح لانتخابات الرئاسة ا…