تحكيم تونسي لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في كأس “الكاف”

هبة سبور

إختارت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لمباراة حسنية أكادير والرجاء الرياضي يوم الأحد 10 مارس ، برسم الجولة الخامسة لدور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .

وعينت الكاف الحكم التونسي يوسف السرايري ، لإدارة هذه المباراة الحاسمة والتي ستحدد مصير أحد الفريقين بنسبة كبيرة , بحيث أن المنهزم في هذه المباراة سيخرج من سباق التأهل نهائيا , الا في حالة تعادل نهضة بركان واتو ديو .

ويحتل نهضة بركان المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط ،وأوتو ديو ثانيا ب 5 نقاط ،وحسنية أكادير ب 4 نقاط،والرجاء الرياضي في المركز الأخير ب 3 نقاط.

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