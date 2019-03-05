مستعملو الطريق السيار الرباط-كازا يعيشون ليلة رعب وفزع (+صور)‎

هبة بريس – الدار البيضاء

الصورة تعبيرية

في الوقت الذي نتحدث فيه عن السلامة الطرقية وتحسين سلوك السائقين على الطريق للتقليل من حوادث السير والتقليص من عدد نسبة الوفايات والتي أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أن الأرقام المحققة لا ترقى للتطلعات، يبدو أن الجهات الوصية على السلامة الطرقية ببلادنا تجهل وجود غرباء يقطعون الطريق على المواطنين ويعرضون سلامتهم الجسدية للمخاطر والوفاة …

ليلة رعب وفزع غير مسبوقة عاشها مستعملو الطريق السيار يوم أمس الإثنين على مستوى المحور الرباط-الدار البيضاء، بعدما اشتكتى العديد من المواطنين رشق سياراتهم بالحجارة، واعتراض سبيل البعض الآخر، وذلك عبر تدوينات نشرت على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

هذا وصبت جميع التدوينات المتداولة في التأكيد على تعرض العديد من المواطنين يوم أمس لاعتداءات خطيرة كادت تودي بحياتهم.

هذا ولا تعتبر المرة الأولى التي يتعرض فيها المواطنين لاعتداءات على الطريق السيار أو الطريق الوطنية، في حين تظل المجهودات الأمنية في هذا الصدد محتشمة في وقت تتطلع الجهات الوصية على السلامة الطرقية، للتقليص من نسبة الوفيات وحوادث السير والتي يعتبر الرشق بالحجارة واعتراض سبيل السيارات والاعتداء على المواطنين أحد مسبباتها.

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