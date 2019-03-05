بأمر من الملك.. لوديي في مدريد للتباحث مع وزيرة الدفاع الإسبانية

هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية أجرى السيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الاثنين بمدريد مباحثات مع السيدة مارغريتا روبلس وزيرة الدفاع الإسبانية .

وتمحورت هذه المحادثات التي تأتي في إطار زيارة عمل يقوم بها عبد اللطيف الوديي إلى إسبانيا حول سبل تقوية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات .

وعبر الوزيران خلال هذا اللقاء عن استعداد المغرب وإسبانيا وإرادتهما الراسخة لدعم وتعزيز تعاونهما لاسيما في مواجهة التهديدات والمخاطر الناشئة وكذا في مجال الدفاع السيبراني .

كما بحث الجانبان مواصلة التعاون الصناعي والتكنلوجي في مجالات الدفاع .

وقال بيان لوزارة الدفاع الإسبانية إن السيدة مارغريتا روبلس أكدت بهذه المناسبة على ضرورة تقوية وتعزيز علاقات التعاون المغربي الإسباني في مجال الدفاع .

كما سلطت وزيرة الدفاع الإسبانية الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب وشبكات الهجرة غير الشرعية وغيرها واعتبرت التزام المملكة في هذه المجالات بأنه ” أساسي ومحوري من أجل استقرار المنطقة “.

وأكد نفس المصدر أن زيارة عمل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى إسبانيا تعكس العلاقات الجيدة بين البلدين في مختلف المجالات.

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