إسبانيا تحافظ على موقعها كأول شريك تجاري للمغرب عام 2018

هبة بريس ـ و م ع

كشفت بيانات لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوربي ( أوروسات ) أن إسبانيا حافظت على موقعها كأول شريك تجاري للمغرب في عام 2018 سواء من حيث الصادرات أو الواردات وذلك للسنة السابعة على التوالي .

وحسب تقرير لمكتب الإحصاء الأوربي نشرت مضامينه وسائل الإعلام الإسبانية فإن الصادرات الإسبانية نحو المغرب ارتفعت خلال عام 2018 لتصل إلى 8221 مليون أورو مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 5 ر 2 في المائة مقارنة مع سنة 2017 وهو ما جعلها تسجل رقما قياسيا جديدا .

وأوضح نفس المصدر أن قيمة الصادرات الإسبانية نحو المغرب تضاعفت خلال السنوات السبع الماضية لتنتقل من 4130 مليون أورو سنة 2011 إلى 8221 مليون أورو خلال عام 2018 .

وأضاف أن المغرب كان خلال عام 2018 هو الوجهة التاسعة على مستوى العالم للسلع الأسبانية والثانية خارج الاتحاد الأوربي وراء الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب تمثل نسبة 9 ر 2 في المائة من إجمالي صادرات إسبانيا اتجاه مختلف بلدان العالم .

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