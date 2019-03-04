الـقضاء المصري يدين الفنان عمرو واكد بالسجن 5 سنوات

هبة بريس ـ القسم الفني

أعلن الفنان المصري عمرو واكد، وهو أحد أبرز المعارضين لتعديل الدستور، الإثنين، أنه تلقى تهديدات بالتوقيف حال عودته للقاهرة، حيث يتواجد حاليا خارج البلاد.

وقال واكد عبر حسابه بـ”تويتر”: “أنا في الخارج (دون أن يحدد مكانه)، وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب (لن يحدث خيرا لي) وكل حاجة جاهزة على جرة قلم، وأنا مصدقهم الصراحة”.

وأوضح أن “التهديد كان كالآتي: بلغني أنه محكوم عليّ غيابيا من القضاء المصري نيابة شمال القاهرة بـ5 سنين سجن وحكم آخر بـ 3 سنين سجن بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة”.

وأشار إلى أنهم “رفضوا إعطائي نسخة من الحكمين، لأنه لم يصدق عليهما حتى الآن رغم أنهما صادران منذ مايو/ أيار الماضي. أنا مواطن مدني أمتهن الفن”.

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