غوايدو بعد عودته لفنزويلا يدعو أنصاره لمظاهرات حاشدة

هبة بريس ـ وكالات

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بعد عودته إلى العاصمة كراكاس، اليوم الاثنين، أنصاره للتظاهر يومي الثلاثاء والسبت.

وقال غوايدو أمام تجمع حاشد لأنصاره في منطقة لاس مرسيدس في العاصمة: “غدا الثلاثاء ندعو جميع النقابات الحكومية إلى المشاركة في تجمع هام. ويوم السبت ستعود فنزويلا بأسرها إلى الشوارع من أجل النضال في سبيل الديمقراطية بحزم وبشجاعة”.

وأضاف زعيم المعارضة أن الاحتجاجات لن تنتهي إلا بعد “أن تستعيد فنزويلا حريتها”.

ودعا غوايدو موظفي الدولة إلى دعم المعارضة و”تعطيل النظام القمعي”. وتحدث أيضا عن انشقاق نحو 700 عسكري عن الرئيس نيكولاس مادورو.

وعاد خوان غوايدو إلى فنزويلا اليوم الاثنين في أعقاب قيامه بجولة في دول المنطقة، استمرت أكثر من أسبوع، وذلك على الرغم من أن السلطات الفنزويلية هددت باتخاذ إجراءات ضده لعدم التزامه بقرار حظر السفر الصادر عن المحكمة العليا الموالية لمادورو

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