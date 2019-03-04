مواطن يتسبب في حادث مروري وسط مدينة وجدة

علمت هبة بريس من مصدر جيد الاطلاع أن حافلة للنقل العمومي اصطدمت بحافة إحدى أرصفة شارع محمد الخامس وسط مدينة وجدة دون تسجيل اي إصابة في صفوف الركاب الذين كانوا على متنها ..

المعلومات التي استقتها هبة بريس من شهود عاينوا تفاصيل الحادث اكدوا أن ان الحافلة كانت في طريقها نحو وسط المدينة بعدما انطلقت من جامعة محمد الاول بوجدة، إلى ان قام أحد الراجلين بعبور الطريق بشكل مفاجئ ليجد سائق الحافلة نفسه مضطرا لتغيير اتجاه الحافلة بطريقة احترافية تفاديا لصدم الشخص العابر وحفاظا على حياته، مما أدى إلى اصطدام الحافلة بحافة الرصيف وإلحاق خسائر مادية بها .

المصادر ذاتها ذكرت ان الحادث لم يسفر عن اي إصابة في صفوف ركاب الحافلة.

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