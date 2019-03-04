الخارجية الفرنسية: مستقبل الجزائر بيد شعبها

هبة بريس ـ وكالات

قالت فرنسا إنها علمت بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الإثنين، في بيان إن “القرار بيد الشعب الجزائري فيمن سيختار زعيمًا له.. والقرار بيد الشعب الجزائري فيما يتعلق بمستقبله”.

واندلعت احتجاجات حاشدة ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات وقال مدير حملته أمس الأحد إنه قرر الترشح وذكرت قناة النهار إنه عرض التنحي بعد عام إذا ما أعيد انتخابه.

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