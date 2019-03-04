بمناسبة 8 مارس.. هذه لائحة العروض الخاصة لـONCF للمرأة المغربية

هبة بريس ـ الرباط

يقترح المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضا خاصا لفائدة النساء، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة (08 مارس).

وذكر بلاغ للمكتب أنه “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضا خاصا على متن قطارات (البراق) لفائدة 888 من زبوناته بـ 80 درهما فقط لرحلاتهم يوم 08 مارس”، مضيفا أنه من خلال هذه المبادرة، “يعبر المكتب عن امتنانه للنساء ويبرهن عن التزامه بمواكبة ودعم حركية تنقلاتهن”.

وأضاف أن هذا العرض الاستثنائي يظل صالحا لرحلات يوم الجمعة 08 مارس، سواء ذهابا أو ذهابا وإيابا على متن الدرجة الثانية، وذلك على جميع مسارات البراق وفي كلا الاتجاهين: الدار البيضاء-طنجة، الرباط-طنجة أو القنيطرة-طنجة.

وأشار إلى أنه على السيدات الراغبات في الاستفادة من هذا العرض الخاص، القيام بالحجز المسبق حصريا عبر الموقع الإلكتروني (www.oncf-voyages.ma)، ابتداء من الثلاثاء 5 مارس على الساعة 8 صباحا وإلى غاية الخميس 7 مارس في منتصف الليل، مضيفا أن هذه التذكرة الخاصة غير قابلة للاستبدال أو الاسترداد.

وأبرز أنه بالنسبة للزبونات المسافرات على متن القطارات المكوكية السريعة وقطارات الخط، “فإن المكتب يقدم لهن، بهذه المناسبة، انخراط (نفيط) خاصا باليوم العالمي للمرأة، وهو عبارة عن انخراط لمدة 4 أشهر بثمن 3 أشهر. وسيكون هذا العرض صالحا طيلة شهر مارس”.

وخلص البلاغ إلى أن النساء المنخرطات يحظين باهتمام خاص من لدن المكتب، حيت يمنح كذلك لـ 8 نساء من بين المسافرات الأكثر وفاء، بطاقة “نفيط” مجانية صالحة لمدة شهر على

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