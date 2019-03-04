استنفار أمني بعد فرار سجين من حافلة بسطات

هبة بريس_ سطات/ الصورة تعبيرية

تمكنت عناصر الأمن التابعة لأمن ولاية سطات من احباط عملية فرار أحد السجناء من حافلة لنقل المساجين بشارع الحسن الثاني بقلب مدينة سطات قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، هذا الاخير الذي أطلق ساقيه للريح في اتجاه المقاهي المتواجدة على مستوى محطة القطار قبل أن يتم اعتقاله من قبل عناصر الأمن التي انتشرت بمحيط المكان بمختلف تلويناتها فور ورود الخبر.

الحادث جرى لحظة عودة مجموعة من السجناء من أطوار محاكماتهم بمحكمتي المدينة، وهم في طريقهم نحو السجن الفلاحي عين علي مومن بالمدخل الجنوبي للمدينة على متن حافلة للركاب من الحجم الصغير معدة للغرض ذاته ، قبل أن يتمكن أحد من الفرار على الرغم من تواجد حراسة لصيقة من قبل عناصر الدرك الملكي وفرقة الدراجين التابعة لأمن سطات الذين كانوا يرافقون الحافلة، في حادث خلق حالة من الاستنفار القصوى بين صفوف مختلف الاجهزة الامنية، فيما ظلت حشود المواطنين تتابع الحدث عن بعد، في واقعة لامحالة أن يفتح على اثرها تحقيقات فورية حول ظروف وملابسات فرار هذا الاخير.

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