عاجل..مصالح الأمن بوجدة تتدخل لفك معتصم الأساتذة المتعاقدين أمام الأكاديمية

هبة بريس : أحمد المساعد

حاصرت ـ في هذه الاثناء ـ قوات الأمن بمختلف تلاوينها معتصم الأساتذة المتعاقدين أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشرق بمدينة وجدة في محاولة لفك الإعتصام المفتوح التي دعته له التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ السبت 02 مارس الجاري.

ودخل الأساتذة المتعاقدون في إعتصام جهوي مفتوح منذ الخامسة من زوال أمس السبت 02 مارس الجاري أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشرق.

ورفع المعتصمون شعارات مطالبين بإلغاء التعاقد منددون بالطريقة التي تدبر بها وزارة التربية الوطنية ملفهم ، وكذلك تعنتها في الجلوس إلى طاولة الحوار، وكذا صرف أجرتهم لشهر فبراير التي لم تؤدى لهم.

وسبق لعبد الصمد العمراني منسق لجنة الإعلام بتنسيقية المتعاقدين بالجهة ان صرح لموقع هبة بريس،موضحا أن المعتصم هو رد على استفزازات الأكاديمية التي قطعت الأجور (فوج 2016)، بسبب رفضهم التوقيع على ملحقات العقود، وهي الملحقات التي اعتبرها الأساتذة شرعنة للنظام الأساسي ، وهو النظام الذي يرفضه الأساتذة ويطالبون بإدماجهم وتمتيعهم بنفس حقوق موظفي وزارة التربية الوطنية.

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