الدرك الملكي ينجح في العثور على الشقيقتين المختفيتين بمولاي يعقوب

خالد لعروسي - هبة بريس

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمولاي يعقوب مساء يوم الأحد 3 مارس 2019 من العثور على التلميذتين الشقيقتين اللتان اختفتا في ظروف غامضة من أمام مدرسة البحتري بفاس .

وحسب مصادر جد مطلعة، فقد توصلت أسرة إحدى المختفيتين، باتصال هاتفي من طرف أحد عناصر الدرك يفيد بتواجدهما بمولاي يعقوب ، لينتقل على الفور أفراد أسرتهما إلى سرية الدرك الكائنة بنفس المنطقة ، ولم يحدد الدرك أية تفاصيل إضافية ماعدا أنه ثم العثور عليهما بصحة جيدة و أن الأسباب التي دفعتهما إلى الخروج من المنزل تبقى عائلية، لينتهي بذلك مسلسل البحث الذي انطلق منذ يوم الأربعاء الماضي.

وفي نفس السياق، سلم رجال الدرك الملكي الفتاتين إلى ولاية أمن فاس و التي أحالتهما بدورها إلى دائرة الزهور من أجل استكمال التحريات في الموضوع، ومعرفة ملابسات اختفاء الشقيقتين .

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