تقارير تفتيش تهدد رؤساء جماعات ترابية بالعزل او المتابعة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب في الاسابيع القادمة ، أن يتم الاعلان عن أسماء رؤساء الجماعات الترابية وانتماءاتهم الحزبية ، المتورطون في قضايا اختلاس المال العام او خروقات شابت عملية تدبيرهم لشؤون جماعاتهم الترابية ، والتي يمكن ان يصل القرار بشانها الى العزل النهائي او إحالة ملفاتهم على القضاء لمتابعتهم بالمنسوب لهم .

وقالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” أن اللائحة يوجد بها رؤساء جماعات ترابية تابعة للنفود الترابي لجهة سوس ماسة،الى جانب أسماء أخرى بعدد من جهات المملكة، سبق وان أدرجت أسماءهم في قضايا حسم فيها القضاء الاداري، ورفعت الى وزارة الداخلية من اجل اتخاد المتعين بشأنها، الى جانب تقارير قامت بها المفتشة العامة لوزارة الداخلية وتقارير المفتشية العامة لوزارة المالية بالاضافة إلى تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات التي توقفت جميعها عند نقاط سوداء لدى العديد من رؤساء الجماعات، من شأنها أن تؤدي الى عزلهم إدارياً ومتابعتهم جنائيا حتى يتم تفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0