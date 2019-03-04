بركة يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الملك محمد السادس

هبة بريس

استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، بنواكشوط، السيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مبعوثا خاصا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسلمه رسالة خطية من جلالة الملك._

وقال السيد نزار بركة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا الاستقبال، “حظيت بشرف الاستقبال من طرف فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد عبد العزيز، حاملا رسالة ملكية من طرف جلالة الملك محمد السادس أيده الله إلى أخيه فخامة الرئيس”.

وأوضح أن “هذه الخطوة تؤكد متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين المرتكزة على الروابط التاريخية والأسرية التي تجمع بين الشعبين، وكذلك على إرادة قائدي البلدين من أجل تطوير هذه العلاقات”.

وأضاف أن “هناك إرادة قوية من طرف جلالة الملك أيده الله وفخامة الرئيس من أجل تطوير علاقات التعاون وتوسيعها إلى شراكة استراتيجية والعمل على تنويعها وعلى تعبئة كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين من أجل تحقيق تنمية مشركة، بل صعودا مشتركا، انطلاقا من منطق رابح- رابح، الذي سيعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ويضمن الرقي والعيش الكريم للمواطنين في البلدين الشقيقين”.

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