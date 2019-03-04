نيمار: “الفتى الذهبي” سيكون أفضل لاعب في تاريخ الكرة

هبة بريس - وكالات

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان، أن اللاعب الفرنسي الشاب وزميله في النادي الباريسي كيليان مبابي، سيكون أحد أفضل لاعبي الكرة في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

ووصف نيمار زميله بـ”الفتى الذهبي”، مشيرا إلى أنه يبذل كل جهده لمساعدته بأفضل طريقة ممكنة، وفقا لما ورد في موقع “GOAL” العالمي.

ويعيش مبابي، البالغ من العمر 20 عاما، فترة ذهبية مع الفريق الباريسي، بعد أن حقق معه بطولة الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم، ليتبع ذلك بالفوز مع منتخب الديوك بلقب كأس العالم في المونديال الذي أقيم في روسيا العام الماضي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0