هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء كما تم تغييره وتتميمه، والثاني بتحديد قائمة مكامن الملح المقامة عليها حقوق الأحباس.

ويواصل المجلس أشغاله – يضيف البلاغ – بدراسة اتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة، وبروتوكول حول هبة لا رجعة فيها خاصة بملكية “المسرح الكبير ثيرفانتيس” بطنجة، بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، الموقعين بالرباط في 13 يبراير 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاق والبروتوكول المذكورين.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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