الفنان التشكيلي يونس ميلودي ينظم معرض “كاسيطا2”

هبة بريس

يستعد الفنان التشكيلي يونس ميلودي لتنظيم معرضا فنيا (كاسيطا2) بموركومول بالدار البيضاء يوم الثامن مارس، إحتفاءً بعيد المرأة.

ويأتي هذا العرض في اليوم العالمي للمرأة، حيث قام الفنان التشكيلي بإنجاز 10 بورتريهات لفنانات تألقن في مجالات مختلفة، من بينهن “الحاجة الحمداوية، أسماء لمنور، نوال المتوكيل، خربوشة، أوم، هيندي زهرة، تورية الشاوي، فاطمة لمرنيسي، سميرة سعيدة، اسماء بوجيبار، خنساء باطمة، مليكة زارا.

وتعتبر “كاسيطا2” هي المعرض الإحترافي الثاني للفنان يونس ميلودي بعد “كاسيطا48” التي إشتغل فيها الفنان، على فناني الجهة الشرقية وبالخصوص مدينة وجدة، ولقي المعرض نجاحا كبيرا حسب وسائل الإعلام.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0