بلهندة ينقذ غلطة سراي من الهزيمة بميدان ايزوروم

هبة سبور – شفيق عنوري

أنقذ الدولي المغربي، يونس بلهندة، فريقه غلطة سراي التركي، من الهزيمة بميدان ايروزوم، برسم الجولة ال12 من الدوري.

وكان أصحاب الأرض السباقين للتسجيل عبر لاعبهم رشاد محمد في الدقيقة ال18، قبل أن يدرك بلهندة التعادل لفريقه في الدقيقة ال52.

ويعتبر هدف بلهندة هو الرابع له في الدوري التركي هذا الموسم، علما أن الدولي المغربي كان قد غاب عن مباريات ل6 أسابيع بسبب الإصابة.

يشار إلى أن غلطة سراي يحتل المركز الثاني في الدوري التركي، برصيد 46 نقطة، خلف إسطنبول باشاك شهير المتصدر، بثمان نقاط.

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