بالصور.. تهور سائق سيارة يودي بحياة شخصين في حادثة سير مروعة بمراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

لقي شابان مصرعهما، ليلة امس الاحد 3 مارس، بعدما صدمتهما سيارة من نوع “كيلو” كان يقودها شخص بطريقة جنونية امام مطعم “مدام بلازا” بامتداد شارع عبد الكريم الخطابي بمراكش.

هذا، وما أن غادر الهالكان احدى المقاهي بمنطقة كدية العبيد على متن دراجة نارية من نوع “س 90” حتى صدمتهما سيارة خفيفة اصيبا على اثرها برضوض خطيرة.

وإلى ذلك، تم نقل الشابين على متن سيارة الاسعاف التابعة للوقاية المدنية في اتجاه مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش حتى لفظا انفاسهما الاخيرة.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة المميتة حيث تم توقيف سائق السيارة على ذمة التحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش.

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