عراك بين تاجر مخدرات و”مقرقب” بالجديدة ينتهي بجريمة قتل مواطن

أحمد مصباح – الجديدة

أفضى عراك دام بين مروج للمخدرات و”مقرقب” بالجديدة، إلى جريمة دم بشعة ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

وحسب مصدر مطلع، فإن شابا تحت تأثير أقراص الهلوسة، المعروفة ب”القرقوبي” كان يعتزم، في حدود الساعة الثانية من صبيحة أمس الأحد، اقتناء مخدرات من عند مروج اتخذ من أزقة حي القلعة بالجديدة، مرتعا لنشاطه التجاري المحظور. لكن الاخير امتنع عن تزويد المستهلك، الذي سرعان ما تحول إلى بركان من الغضب.. ليدخل من ثمة الاثنان في عراك، استل على إثره تاجر المخدرات سكينا من تحت ملابسه، وسدد به طعنة غائرة إلى شاب تدخل بحسن النية، لفض خلافهما.

وفور إشعارها، انتقلت الشرطة إلى مسرح الجريمة، حيث باشرت المعاينات والتحريات الميدانية، وانتدبت سيارة إسعاف أقلت الضحية، المصاب بجروح بليغة، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث لفظ أنفاسه داخل قسم المستعجلات.

هذا، وأوقفت الفرقة الجنائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، على الساعة الخامسة من صبيحة يوم النازلة، الجاني، وذلك بمؤازرة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التي تمكنت من الاهتداء، بعد تحديد هويته، إلى سكننه بمركز مولاي عبد الله.

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