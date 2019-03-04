الشخصي: أعتذر للجمهور العسكري.. والجيش “ضربتها العين”

هبة سبور – شفيق عنوري

اعتذر عبد الواحد الشخصي، لاعب الجيش الملكي، لجماهير الفريق، عقب الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها “الزعيم” بميدانه، أمام يوسفية برشيد، برسم الجولة ال20 من البطولة الاحترافية.

وقال الشخصي في تصريح صحفي حضرته جريدة “هبة سبور”، أعتذر لجماهير الجيش الملكي على هذه الخسارة المفاجئة”.

وأضاف أن الجيش الملكي “ضربتها العين” بعد سلسلة الانتصارات الأخيرة في الدوري، والتي بلغت 4 على التوالي.

وأوضح الشخصي أن لاعبي الجيش قدموا مباراة جيدة بالرغم من الخسارة، داعيا الجمهور إلى مواصلة دعم الفريق.

وتمنى لاعب الفريق العسكري في ختام كلامه أن يتجاوز الجيش الخسارة ويستمر على نفس المنوال الذي نسج عليه منذ وصول الإسباني كارلوس ألوس للعارضة الفنية.

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