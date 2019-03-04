اكتشاف نوع جديد من الانفلوانزا “H5N2”

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات المصرية، عن اكتشاف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور “h5n2”.

وذكرت وسائل اعلام رسمية مصرية، أن نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، منى محرز، “سلمت تقريرا مفصلا لوزير الزراعة، حول اكتشاف مرض جديد لإنفلونزا الطيور”.

ونقلت المصادر ذاتها عن محرز قولها إن النوع الجديد لمرض إنفلونزا الطيور h5n2 “ناتج عن اختلاط فيروسين، وهو ما تسبب في ظهور فيروس ثالث”.

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف المرض فى إحدى مزارع الطيور التي لا تطبق الأمان الحيوي، مشددة على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للتعامل معها.

وأكدت المسؤولة ذاتها، أن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من إنفلونزا الطيور.

يشار إلى أن انفلونزا الطيور مرض فيروسي معد يصيب الطيور، لاسيما المائية البرية مثل البط والإوز، وينتقل بين الطيور المصابة، فيما تنقل الطيور الموبوءة بالفيروس المرض للإنسان من خلال ملامستها ومخالطتها.

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