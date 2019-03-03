فضيحة: وزير الصحة يكتشف توقف اجهزة طبية خلال زيارة مفاجئة لتحناوت+صور

ضاهر محمد – مراكش

لم يكن يتوقع المسؤولين الجهويين على قطاع الصحة بتحناوت يوم الجمعة الماضي، ان وزير الصحة سيقوم بزيارة مفاجئة لكل من المركز الصحي الحضري وكذلك مستشفى محمد السادس بالمدينة، مباشرة بعد انتهائه من اعطاء انطلاقة قافلة طبية متعددة التخصصات بجماعة مولاي ابراهيم باقليم الحوز.

وفاجأ الوزير الدكالي، المسؤولين على المرافق الصحية بتحناوت ، بعد إطلاعه على الأوضاع التي تعرفها عدد من المرافق بالمنطقة، حيث اكتشف الوزير وجود جهاز (راديو) غير مشغل داخل غرفة بالمركز الصحي، كذلك توقف جهاز (سكانير) لازيد من شهرين بمستشفى محمد السادس بمدينة تحناوت، الامر الذي اثار قلق وغضب الوزير حيث صب جام غضبه على المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش اسفي وكذلك المندوب الاقليمي بالحوز، مطالبا اياهم بحصوله في اقرب وقت بتقرير مفصل بخصوص الحالة التي وقف عليها بنفسه.

كما انتقل الوزير الى مركز تصفية الدم حيث استمع الى مجموعة من الشكاوى ضد المركز كان أبرزها غياب الطبيبة المشرفة على قسم “الدياليز” لمدة 6 أشهر وهو ما زاد من غضب الوزير الدكالي الذي أمر بلهجة شديدة المسؤولين المحليين إلى موافاته بالتقارير اللازمة لحل هذا المشكل، و لإنقاذ حياة المرضى من الموت وعدم الاستهتار بالضعفاء على حد قوله.

واكد احد المسؤولين على قطاع الصحة بالجهة، ان اسباب الاكتضاض الذي يعرفه المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش وكذلك مستشفى ابن طفيل، راجل بالاساس لعدم قيام المستشفيات الجهوية بالادوار المفروق القيام بها، عكس احالت المواطنين على المستشفيات بمدينة مراكش.

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