الجامعة الحرة تساند ضحايا التعاقد وتبارك أسبوع الاضراب

هبة بريس_ سطات

أعلنت اللجنة الاقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واللجان الاقليمية لأساتذة الزنزانة 9 والأساتذة الحاصلين على الشهادات، التابعين للجامعة الحرة للتعليم بسطات، مساء اليوم الاحد عن مساندتها لمطالب هذه الفئات، ومنددة بالعرض الباهت للطرح الوزاري المتعلق بتسوية الوضعية الإدارية لأساتذة الزنزانة 9 ومطلب الترقية بالشهادات، معلنة عن دعمها للإضراب الذي دعت إليه هذه الفئات أيام 7،6،5،4 مارس 2019.

هذا ودعت الجامعة الحرة للتعليم بسطات في بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة منه، كافة منخرطيها ومنخرطاتها إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة من أجل دعم نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وانخراطها في البرنامج النضالي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية المزمع تنظيمه أيام 9،8،7،6،5،4 مارس 2019؛ رافضة العرض الوزاري الأحادي الذي غيب ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين تعرضوا للتضييق والشطط الإداري بعد المحطة النضالية الأخيرة، الأمر الذي أبان عن هشاشة قانونية وعدم استقرار في المنظومة التربوية، وبات يستوجب ضرورة إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات في سلك الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، منددة في الوقت ذاته بالتوقيف غير القانوني لأجور الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فوج 2016.

خروج الذراع النقابي يأتي في سياق الدفاع عن مناضليه ومناضلاته في وجه الواقع المزري وحالة الاحتقان غير المسبوق الذي أصبحت تعيشها الأسرة التعليمية، وفي سياق العرض الباهت للوزارة ومقترحاتها الأحادية التي لا ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية.



هذا وجددت الحامعة الحرة للتعليم بسطات استنكارها وشجبها للتعاطي غير المسؤول للملفات المطلبية العادلة للشغيلة التعليمية، فهي ملتزمة للدفاع عن كافة قضايا نساء ورجال التعليم التي تؤرق بال الأسرة التعليمية وتدعو كافة مناضليها ومناضلاتها الى الالتفاف حول نقابتهم العتيدة ورص الصفوف من أجل صون المكتسبات والدفاع عن الحقوق.