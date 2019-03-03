المالكي : المغرب بقيادة الملك ملتزم بخدمة القضية الفلسطينية

هبة بريس - الرباط

قال رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، إن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يؤكد انخراطه الصادق العميق المواظب في كل أفق عربي ملتزم بخدمة ودعم القضية الفلسطينية، ومن أجل تحرر فلسطين واستقلالها وبناء دولتها الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد السيد المالكي، في كلمة خلال اشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ29 الذي يستضيف أشغاله مجلس النواب الأردني، الحاجة إلى بعد النظر الاستراتيجي والتخطيط المحكم، وكذا إلى مجابهة الواقع وإدراك حجم المخاطر المحدقة بالأمة العربية وبالقضية العربية المركزية، القضية الفلسطينية، وضمنها قضية مدينة القدس ومركزها ومقدساتها.

جدير بالذكر ان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اشادوا بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة ، وذلك في قرارات صدرت في ختام اجتماع الدورة ال46 لمجلسهم، أمس السبت 02 مارس بأبوظبي.

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