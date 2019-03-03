مغرب الدراجات وشركة موبيليس.ديف للنقل الحضري بوجدة في قلب حدث بيئي

هبة بريس – وجدة

احتضنت مدينة وجدة صبيحة اليوم الأحد 03 مارس 2019 تظاهرة بيئية نوعية أعطى انطلاقتها والي ولاية الجهة الشرقية، والتي تم تنظيمها بمبادرة من مؤسسة مغرب الدراجات بشراكة وتعاون مع المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بوجدة شركة “موبيليس.ديف” تحت شعار ” من أجل مغرب نظيف وصحي” في إطار حملة تحسيسية وتوعوية بأهمية المحافظة على البيئة من خلال تنظيم سباق بواسطة الدراجات.

وقد عرفت هذه المبادرة البيئية حضورا متميزا ومكثفا لممثلي مختلف اطياف المجتمع المدني والسلطات المحلية وممثلي الهيآت المدينة المناصرة لحماية البيئة.

وقال مصدر من مؤسسة مغرب الدراجات المعروفة باسم ط « Morocco by bike and Rollers » أن هذه الاخيرة اختارت العمل والتعاون والشراكة مع شركة موبيليس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بوجدة بالنظر إلى توفرها على حافلات حديثة صديقة للبيئة مزودة بمحركات من جيل EURO 5 تتمتع بمواصفات جمالية وتقنية متطورة ومطابقة لأعلى معايير احترام البيئة، وذلك على الرغم من أن القوانين الجاري بها العمل ببلادنا لا تفرض استعمال سوى محركات من نوع EURO 4 لكون أن مسألة حماية البيئة تعد في قلب اهتماماتها وانشغالاتها، بل تعتبرها أولوية أولوياتها خصوصا وأنها تدعم كل الأنشطة الثقافية والأكاديمية ذات الصلة بحماية البيئة والمحافظة عليها بحسب ذات المراقبين.

هذا وقد استأثر هذا السباق باهتمام بالغ من قبل شرائح واسعة من سكان العاصمة الشرقية وعرف حضورا كثيفا ومتابعة لاقت استحسان الجميع وتثمينها من طرف مختلف مكونات المجتمع الوجدي والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والجمعويين وكافة المتدخلين.

جدير بالذكر أن الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بوجدة عززت أسطول حافلاتها خلال الأسابيع الماضية بحافلات جديدة صديقة للبيئة بمواصفات جمالية وتقنية تتناسب مع خصوصيات المدينة مزودة بكاميرات المراقبة وتكنولوجية حديثة والولوجيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، الهدف منها هو تجويد الخدمات بشكل يضاهي حافلات كبريات المدن الأوربية.