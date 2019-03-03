علماء يعثرون على “دواء الخلود” بالصين !

هبة بريس – وكالات

افادت وكالة الانباء الصينية ان علماء آثار عثروا في الصين على ما يُعرف بـ”إكسير الحياة”، وهو شراب أسطوري تشير مصادر تاريخية إلى محاولة النبلاء في أسرة “هان” الغربية الوصول إليه للبقاء على قيد الحياة.

وأفادت وكالة “شينخوا” الرسمية أن العلماء عثروا على وعاء برونزي في مقبرة أثرية، بمقاطعة “خنان” وسط البلاد، يحتوي سائلًا بمكونات “دواء الخلود” الأسطوري المُشار إليها في وثيقة تاريخية تابعة لسجلات أدب تايوست (Taiost) الذي عكس ثراء الحضارة الصينية في العصور القديمة.

وأوضحت أن العلماء اعتقدوا في البداية أنه خمر، إذ فاحت منه رائحة الكحول، إلا أنهم اكتشفوا لاحقًا أنه يتكون من نترات البوتاسيوم والألونيت، وهي المواد المشار إليها في الوثيقة.

وأضافت أن الوعاء احتوى على 3.5 لترا من السائل، مشيرة أن الاكتشاف هو الأول من نوعه.

وبحسب “شينخوا”، استخرج العلماء عددا كبيرا من الأواني الفخارية المطلية بالألوان والأدوات البرونزية من المقبرة، التي تبلغ مساحتها 210 أمتار مربعة.

وتوفر المقبرة فرصة مهمة لدراسة حياة النبلاء وطقوس الجنائز والعادات في عهد الأسرة التي حكمت غربي الصين (وسط البلاد حاليا) على مدار قرون قبل الميلاد.

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