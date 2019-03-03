مئات الآلاف من الجزائريين يتظاهرون بباريس ضد العهدة الخامسة

تظاهر آلاف الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا الأحد بساحة “الجمهورية” بباريس تنديدا “بالعهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة”.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام الجزائري داعيا إياه لـ”الرحيل” و”فسح المجال أمام الشباب” ومن بين الشعارات التي رفعت “الجزائر جمهورية وليست مملكة” و”الشعب لا يريد بوتفليقة ولا سعيد بوتفليقة”، و”سراقين وكذابين وهم يقولون وطنيين”، وسط زغاريد نسائية.

وبدأ المشاركون في التوافد على ساحة “الجمهورية” في حدود الحادية عشرة صباحا، لكن بعد ساعة واحدة فقط من بدء المظاهرة، اكتظت الساحة كاملة وأصبح من الصعب التنقل بسهولة فيها. ما جعل قوات الدرك تنتشر على بعد أمتار قليلة من الساحة لمنع وقوع تجاوزات أو مشاكل أمنية.

ورفع المتظاهرون بكثافة أعلاما جزائرية وصورا لشخصيات سياسية جزائرية مثل عبد المالك سلال، رئيس الحملة الانتخابية لبوتفليقة السابق وأحمد أويحيى الوزير الأول الحالي وشخصيات جزائرية أخرى مقربة من النظام، مطالبين إياهم بالرحيل.

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