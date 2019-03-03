الفراقْشية يضربون بقوة بجماعة المزامزة الجنوبية بسطات

هبة بريس_ سطات

أكدت مصادر “هــــبة بريس” أن العديد من الدواوير التابعة لكل من جماعة المزامزة الجنوبية وجماعة اولاد عفيف وغيرها بإقليم سطات، تشتكي من ظاهرة “الفراقشية” التي استفحلت بقوة مستهدفة سرقة المواشي الأغنام و الأبقار بالعديد من الدواوير المجاورة، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بسطات تحقيقا في الموضوع من خلال زياراتها الميدانية.

وأضافت ذات المصادر، أنه وخلال شهر وفي فترات متقاربة تعرض ثلاثة كسابة لسرقة مواشيهم من أمام منازلهم، فيما اقتحم مجهولون ليلا منزل شخص آخر بدوار الشرفة والسطو على بقرتين التي كانتا في الاسطبل مخلفين حالة من الهلع والفزع بين صفوف الأسرة والساكنة على السواء الذين باتوا متخوفين على أرواحهم وممتلكاتهم من تنامي هذه الظاهرة الخطيرة.

وكشف فاعل جمعوي من المنطقة في اتصال ب”هــــبة بريس” أن هذه الظاهرة الخطيرة باتت تطرح نفسها بقوة مما يحثم على الجهات الوصية البحث عن مقاربة أمنية جديدة لمواجهتها، مشيرا إلى أن الساكنة المتضررة تلّح على ضرورة حمايتها وممتلكاتها من توالي سرقة ماشيتها، وتفشي مثل هذه الأفعال الاجرامية، مطالبةً من السلطات المعنية بتفعيل دوريات الدرك الملكي والقوات المساعدة واستتباب الأمن بمنطقتهم.

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