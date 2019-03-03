أحد مؤسسي جبهة البوليساريو ل”هبة بريس”: الجزائر في حاجة لرئيس “براغماتي” (فيديو)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال البشير الدخيل احد مؤسسي جبهة البوليساريو الانفصالية ، والعائد الى أرض الوطن ، أن الملتقى الجهوي الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء، الذي عقد بطنجة تحت شعار “من أجل مجتمع مدني مواطن شريك وفاعل ومتملك لآليات الترافع”، يعد فرصة من اجل تعزيز قدرات المجتمع المدني لانجاح ترافعه الفعال لفائدة القضية الوطنية.

واضاف الدخيل في تصريح لموقع “هبة بريس ” ، أن الملتقى يؤكد على الدور الكبير للدبلوماسية الموازية ممثلة في المجتمع المدني للدفاع عن القضية الوطنية الأولى وكذا لمن يهمه أمر الاقتراب من الملف الذي قال عنه الدخيل بأنه شائك ومطروح أمام طاولة مجلس الأمن في انتظار ايجاد حل سلمي يرضي الجميع .

وحول عودة المغرب الى الحضن الافريقي قال البشير الدخيل ، أن المغرب عرف تطورا كبيرا وسيرورة مع مجيئ الملك محمد السادس الذي بدأ يؤسس للبناء الديمقراطي ، مضيفا أن قرار المملكة العودة الى الاتحاد الافريقي هو ترجمة للمكانة الطبييعة لعضو مؤسس للمنظمة .

وفي رده على سؤال الموقع بخصوص ماتشهده الجارة الشرقية من حراك شعبي ضد “العهدة الخامسة” ، قال الدخيل أن مشكل الجزائر هو أنها لم تعش تغييرا في الحكم منذ الثورة الجزائرية(حرب التحرير) الى الآن ، حيث احتفضت بقيادات الحرب الباردة ، مضيفا ان وصول رئيس “براغماتي” الى قصر المرادية سيخلص الجارة الشرقية من عُقد تاريخية وبالتالي المساهمة في بناء المغرب الكبير .

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