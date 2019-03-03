أخنوش: “الأحرار” يحترم الائتلاف الحكومي لكن يحتفظ بحقه في انتقاد “أخطاء” الحكومة

لبنى أبروك – هبة بريس

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على أن حزبه يحترم الائتلاف الحكومي، غير أن يحتفظ بحقه في التعبير عن آرائه ومواقفه ولو كانت ضد الحكومة.

أخنوش، ذكر في حوار مطول أجراه مع صحيفة “جون افريك”، عدد الاثنين، أن التجمع يضمن لمناضليه ونشطائه حق التعبير عن آرائهم حول القضايا الراهنة، كما لا يتأخر في اتخاذ إجراءات تصحيحة إذا شعر أن الحكومة مخطئة.

وأشار اخنوش، الى أن مواقفه من أنشطة ومشاريع الحكومة موضوعية، مؤكدا الى أن الحزب يعبر عن رأيه بحياد وينتقد غير مرة مبادرات وزرائه أيضا.

وتحدث أخنوش، عن قضية التجار، مشيرا الى أن الحكومة عقدت لقاءات متواصلة حول مشروع الميزانية الأخير، وحول القرارات المتخذة بشأن هذه الفئة، كما أن حزب التجمع تحمل نصيبه من المسؤولية في الملف على اعتبار أنه يشارك بالحكومة وحضر لجميع الاجتماعات، غير أن أحزابا أخرى تهربت وتملصت من مسؤوليتها.

واعتبر رئيس “التجمعيين” أن الخلاف مع حزب العدالة والتنمية طبيعي، قائلا في هذا الصدد:”نحن لا نملك نفس الإيديولوجيا لككنا نجتمع حول برنامج حكومي نحاول تطبيقه.. نعرف كيف نعمل إلى جانب حزب العدالة والتنمية وهم أيضا يعرفون كيف يعملون إلى جانبنا، هناك احترام متبادل بين وزرائنا وكل شيء يسير على ما يرام داخل المجالس الحكومية”. حسب قوله

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