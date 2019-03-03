نجم الشاشة المغربية عزيز موهوب في ذمة الله

هبة بريس ـ القسم الفني

كشفت مصادر مطلعة ان الفنان المغربي ونجم الشاة والسينما المغربية، عزيز موهوب قد وافته المنية اليوم الأحد الثالث من مارس 2019.

هذا ويعد الراحل عزيز موهوب من بين النجوم المغاربة اللذين لمع اسمهم بالساحة الفنية المغربية من خلال أعمال مسرحية وأفلام ومسلسات، حيث ولد الراحل بمدينة مراكش في 2 مارس 1939، و تخرج من مدرسة التمثيل سنة 1962 ئم حصل في نفس السنة على دبلوم المسرح، قدم عدة أعمال نذكر من بينها مسلسل شجرة الزاوية سنة 2003، وعودة منصور، ومطعم صوفيا، بالإضافة إلى أعمال مسرحية متنوعة مع النجم محمد الجم وآخرين.

وعلى اثر هذا المصاب الجلل نتقدم في جريدة هبة بريس الإلكترونية بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفنان المقتدر راجين من العلي القدير أن يسكنه فسيح جنانه ويرزقه جنة الفردوس.

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