ملتقى سينما الهامش يكرم “عبد الإله الجواهري”

نُشر بتاريخ :  2019-03-03 - 16:18
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - فن

أعلنت إدارة ملتقى لسينما الهامش، عن تنظيم الدورة السابعة من ملتقاها الوطني، و الذي سينظم على مدى ثلاثة أيام، 05/06/07 ابريل 2019 بمدينة جرسيف، تحت شعار ” سينما الهامش و الرأسمال اللامادي “، و من بين أهم فقراته و كما جرت العادة تكريم وجه سينمائي مغربي، حيث وقع الاختيار هذه السنة على تكريم المخرج و الناقد الكبير عبد الإله الجوهري كمكرم الملتقى لسنة 2019، عرفانا منها بالدور الفعال الذي قدمه خدمة للحقل السينمائي المغربي .
 عبد الإله الجوهري من بين اكبر المخرجين و النقاد المغاربة اللذين قدموا تضحيات و أعمال سينمائية و تلفزية كبيرة، و شارك في العديد من المهرجانات و الملتقيات الوطنية و الدولية، وله أعمال سينمائية لقيت نجاحا كبيرا وواسعا في الساحة السينمائية وطنيا و دوليا.
و تجدر الإشارة إلى أن الملتقى سيعرف تكريما لوجه أخر محلي سيعلن عنه لاحقا، و هي الميزة التي تعطي للملتقى قيمة محلية من جانب أخر عبر أهتمامه بالوجوه المحلية و إغناء ذاكرته بالإعتراف بعملها محليا ووطنيا .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في تعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

السلطات التربوية بالجديدة تبرز أهمية التعاون المدرسي في تفعيل الحياة المدرسية

نظمت جمعية تنمية التعاون المدرسي بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، …