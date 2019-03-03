ملتقى سينما الهامش يكرم “عبد الإله الجواهري”

هبة بريس - فن

أعلنت إدارة ملتقى لسينما الهامش، عن تنظيم الدورة السابعة من ملتقاها الوطني، و الذي سينظم على مدى ثلاثة أيام، 05/06/07 ابريل 2019 بمدينة جرسيف، تحت شعار ” سينما الهامش و الرأسمال اللامادي “، و من بين أهم فقراته و كما جرت العادة تكريم وجه سينمائي مغربي، حيث وقع الاختيار هذه السنة على تكريم المخرج و الناقد الكبير عبد الإله الجوهري كمكرم الملتقى لسنة 2019، عرفانا منها بالدور الفعال الذي قدمه خدمة للحقل السينمائي المغربي .

عبد الإله الجوهري من بين اكبر المخرجين و النقاد المغاربة اللذين قدموا تضحيات و أعمال سينمائية و تلفزية كبيرة، و شارك في العديد من المهرجانات و الملتقيات الوطنية و الدولية، وله أعمال سينمائية لقيت نجاحا كبيرا وواسعا في الساحة السينمائية وطنيا و دوليا.

و تجدر الإشارة إلى أن الملتقى سيعرف تكريما لوجه أخر محلي سيعلن عنه لاحقا، و هي الميزة التي تعطي للملتقى قيمة محلية من جانب أخر عبر أهتمامه بالوجوه المحلية و إغناء ذاكرته بالإعتراف بعملها محليا ووطنيا .

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