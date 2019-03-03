تارودانت : إحتجاز ” أطفال” في ملعب في ماراطون ” أسطا” يثير جدل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثار شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله أطفال ” محتجزين ” بداخل الملعب البلدي لتارودانت ، وهم يصيحون ” حلو لينا الباب ” وذلك في مشاركتهم ليوم أمس السبت 2 مارس، في النسخة السادسة في ماراطون ” فوتينغ أسطا” بشراكة مع عمالة تارودانت، إستنكار فايسبوكيون من طريقة تعامل المنظمين مع الاطفال.

ويظهر من خلال الشريط الذي اطلعت عليه ” هبة بريس” العشرات من الاطفال تم احتجازهم بداخل الملعب البلدي، وبعضهم يصيح ” حلو لينا الباب” في إشارة الى إغلاقه في وجهم، بعد مكوثهم هناك أزيد من ساعتين، مما كشف بالملموس عن سوء التنظيم.

والمثير ما تداولته مصادر حضرت الى التظاهرة، أنه بعد إخراج الاطفال المتراوحة اعمارهم بين 6 سنوات و 15 من الملعب على ايقاع فوضى تنظيمية، أعطيت انطلاقة السباق من مكان بعيد، وهو ما تزامن مع استعراض للفرقة النحاسية والخيالة مما عرض حياتهم للخطر.

وشهدت النسخة السادسة من الماراطون لهذه السنة، خبر إنسحاب عدد من المستشهرين لمؤسسات اقتصادية كبيرة، وتضاربت الاراء حول اسباب الانسحاب، حول من يقول أن خلاف حول طريقة التنظيم للتظاهرة، ومن يقول أن هناك خلافات بين المنظمين أنفسهم دون معرفة جوهر الخلاف القائم .

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