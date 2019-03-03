أكادير : الديستي والأمن يطيحان بـ ” بزناس” بحوزته كوكايين وشيرا

ع بركة ـ هبة بريس

بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ” الديستي”، تمكن الامن الولائي لاكادير ، من إعتقال ” بزناس “، منتصف يوم أمس السبت 02 مارس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة والشيرا.

وجرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة، وذلك على مستوى نقطة للمراقبة بمدخل المدينة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز 16,5 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مدسوسة بعناية داخل تجويف هيكل السيارة، كما تم العثور على كمية من مخدر الكوكايين مخبأة داخل لوحة القيادة، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الإتجار في المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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