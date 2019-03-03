تنصيب واديش احمد مندوبا اقليميا للصحة بخريبكة وكوثر فلاح مديرة للمستشفى

ترأس المدير الجهوي بمقر المندوبية الإقليمية للصحة بخريبكة حفل تنصيب كل من الدكتور واديش احمد مندوبا اقليميا للصحة والدكتورة كوثر فلاح مديرة المركز الاستشفائي الاقليمي الحسن الثاني بخريبكة .

وامام اطر صحية وادارية قدم المدير الجهوي في كلمة له نبدة عن المسار المهني للمندوب الجديد من خلال تقلده لمجموعة من مناصب المسؤولية بوزارة الصحة بمجموعة من الاقاليم والجهات بالمملكة

كما تقدم بالشكر للدكتور عبد الاله دريد الدي تولى الاشراف على المندوبية الاقليمية بخريبكة بالنيابة ، الاخير الذي عبر في كلمة قصيرة له عن كامل شكره للاطر العاملة بالمستشفى الحسن الثاني متمنيا نجاح الجميع وتفوقهم في مسارهم المهني .

بعد ذلك قدم المدير الجهوي نبدة مقتضبة عن المسار المهني للمديرة الجديدة للمستشفى الاقليمي متمنيا لها كامل التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة ، وهي الفرصة التي استطاعت معها ” كوثر فلاح ” ان تتقدم للجميع بعبارات الاحترام والتقدير داعية الكل للاشتغال جنبا لجنب من اجل الدفع بوثيرة الاصلاح

حضر هدا الحفل الذي سيّره الاطار الاداري ” عبد الرزاق المير” اطر من المديرية الجهوية للصحة ، المندوبية الاقليمية ، العاملين بالمستشفى الاقليمي ، ممثلي السلطات المحلية وممثلين عن المكاتب الإقليمية للنقابات ، ورجال الاعلام .

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