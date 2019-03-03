مقتل شخص طعنا بالسلاح على يد صديقيه بطنجة

اس.بويعقوبي- هبة بريس

لقي شخص مساء اليوم السبت 02 مارس مصرعه على يد “صديقيه” بعدما عرضاه للضرب والجرح المفضي الى الموت وفق ما افادت به مصادر متطابقة .

وكشفت معطيات متطابقة ان الهالك رفقة الشخصين الاخرين كانوا يعيشون حياة التشرد بمدينة طنجة ، ومن ذوي السوابق القضائية ، حيث تبادلوا الضرب والجرح الذي اسفر عن اصابة احدهم نقل على اثرها صوب المستشفى لكنه لفظ انفاسه الاخيرة هناك .

مصالح ولاية امن طنجة و فرق الابحاث للامن العمومي و الشرطة القضائية تمكنت مباشرة بعد توصلها بالقضية من توقيف الفاعل الرئيسي ومساعده في هذه الواقعة ، حيث تم اخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهما باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .

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