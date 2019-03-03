مصرع شخص واصابات خطيرة في حادث انقلاب سيارة بين طنجة والقصر الصغير

نُشر بتاريخ :  2019-03-03 - 10:03
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س بويعقوبي ـ هبة بريس

لقي شخص مصرعه صباح اليوم الاحد 03 مارس ، في حادث انقلاب سيارة على مستوى الطريق السيار الرابط بين طنجة والقصر الصغير ، فيما وصفت حالة اثنين آخرين بالخطيرة .

وحسب شهود عيان فالحادث نجم عن انقلاب سيارة خفيفة واصطدامها بالحاجز الحديدي للطريق السيار بعدما فقد سائقها السيطرة عليها، اسفر عن مصرع شخص في عين المكان ونقل اثنين كانا رفقة الهالك الى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة .

وقد انتقلت عناصر الوقاية المدنية الى عين المكان حيث تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات كما تم فتح تحقيق في الحادثة من قبل مصالح الدرك الملكي من اجل تحديد ظروفها وملابساتها.

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