بمشاركة المغرب …انطلاق الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي في عمّان

هبة بريس ـ الرباط

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”.

ويشارك في فعاليات الدورة، رؤساء 17 برلمانا عربيا، وممثلون عن البرلمانات العربية.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إن الدورة تعقد في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وهناك ملفات عالقة تتطلع الشعوب العربية لحلها.

وشدد على ضرورة توحيد المواقف وحشد الطاقات لدعم القضايا العربية الرئيسية وخاصة القضية الفلسطينية وأكد دعم بلاده للفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم العادلة.

ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله ليومين، علي عبد العال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورؤساء برلمانات مصر والإمارات، والبحرين، والسودان، وسوريا والعراق والصومال، وجزر القمر والكويت والمغرب، واليمن ولبنان ورئيسا مجلسي الشورى في السعودية وسلطنة عمان.

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