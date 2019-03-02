مصرع 20 شخصا جراء فيضانات اجتاحت جنوبي أفغانستان

هبة بريس ـ وكالات

اعلنت الأمم المتحدة، أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، في وقت جرفت فيه السيول الغزيرة منازل وسيارات.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن الفيضانات أغرقت مدينة قندهار والمناطق المحيطة في الولاية، وسجل تساقط للأمطار بارتفاع 97 ملم خلال الساعات الـ30 الماضية.

وأشارت الوكالة في بيان، إلى أن “10 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال لا يزالون في عداد المفقودين”، مرجحة تضرر ألفي منزل، فيما تحدثت تقارير عن تضرر البنى التحتية بشكل جسيم.

وقال نائب محافظ قندهار عبد الحنان منيب: “هذه الفيضانات هي الأسوأ منذ 7 سنوات على الأقل”، لافتا إلى أن المياه جرفت العديد من الرعاة الرحل الذين كانوا في المنطقة مع ماشيتهم.

وأضاف أن “الجيش الأفغاني أنقذ 400 عائلة منذ بدأت الفيضانات ليلة الجمعة”.

من جانبه، أكد قائد سلاح الجو الأفغاني في الولاية رازق شيرزاي، أن “معظم عمليات الإنقاذ توقفت جراء الأمطار الغزيرة”.

وتقع المناطق الجبلية والأودية في أفغانستان في مصب الانهيارات الثلجية والفيضانات عندما تذوب الثلوج مع حلول فصلي الربيع والصيف، وزاد تساقط الثلوج الكثيف هذا العام، من مخاوف حدوث فيضانات كبيرة مع اقتراب الربيع، بعد سنوات من الجفاف المدمر الذي عانت منه البلاد.

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