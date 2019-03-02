سطات..مجموعة مدارس العطوشة تحتفي بالسلامة الطرقية

محمد منفلوطي_هبة بريس

في اطار انفتاحها على محيطها الاجتماعي بهدف خلق نوع من الاشعاع وتفعيل الحياة المدرسية تماشيا والرؤية الاستراتيجية للاصلاح والتدابير ذات الاولوية، وتنفيذا لبرنامجها السنوي الرامي الى تكريس ثقافة الاعتراف والمقاربة التشاركية واشراك كافة الفاعلين والمتدخلين في الحقل التربوي، احتضنت مجموعة مدارس العطوشة نواحي البروج التابعة للمديرية الاقليمية بسطات اليوم السبت يوما تحسيسيا تربويا بامتياز لفائدة تلاميذ المدرسة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية حضره المدير الاقليمي للتعليم محمد زروقي وبعض الفعاليات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع والعديد من الاطر الادارية والتربوية.

الحفل المتميز الذي أطرته عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، قدمت من خلاله شروحات قيمة استفاد منها تلامذة المؤسسة وكذا الحضور التي تابع فعاليات هذا الحفل المتميز الذي يهدف إلى تلقين المتمدرسين بالعالم القروي أبجديات السلامة الطرقية.

هذا وقد أبدع تلامذة المؤسسة ومعهم أطرها الإدارية والتربوية في تقديم فقرات هذا الحفل الذي نال اعجاب الحاضرين، فيما وزعت جوائز قيمة على المتفوقين والفائزين في مختلف المسابقات الثقافية.

“محمد أبو السعد” مدير المؤسسة أكد على أهمية هذا الحفل الذي يندرج في إطار عمليات التحسيس لزرع بذور ثقافة الحماية من حوادث السير التي يتعرض لها الراجلون والسائقون، حيث استفاد تلاميذ المؤسسة من ورشات تربوية وبرامج تحسيسية وأنشطة تتعلق بالوقاية من حوادث السير.

واضاف المتحدث أن برنامج الحفل عرف تنظيم مسابقات ثقافية عدة توجت بتوزيع جوائز على الفائزين، منوها بدور كافة الشركاء والفاعلين التربويين من أساتذة المؤسسة وإدارتها وتلامذتها وجمعية الآباء وبعض أعيان المنطقة لانخراطهم الجاد والمسؤول بغية الرفع من جودة التعلمات وانفتاح المؤسسة على محيطها الاجتماعي، مقدما شكره للمديرية الاقليمية على انخراطها الفعال والمسؤول، ومنوها بالدور الريادي الذي قامت به عناصر الدرك الملكي بالمنطقة التي أبانت عن حسها التفاعلي مع عروضها الميدانية التطبيقية التي قدمتها واستفاد منها تلامذة المؤسسة.

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